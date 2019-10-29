2.5 % نمو اقتصاد الإمارات 2020

المصدر: دبي ــ عمرو عادل

توقع صندوق النقد الدولي، نمواً بالقطاع غير النفطي في الإمارات بنسبة 1.6 % في 2019، على أن يرتفع إلى 3 % في العام المقبل. وأن تصل نسبة نمو القطاع النفطي 1.5% في العام الحالي، و1.4 % العام المقبل، على أن يحقق اقتصاد الإمارات نمواً 1.6 % العام الحالي، ليسجل ارتفاعاً إلى 2.5 % في 2020.

وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى الصندوق، في مؤتمر صحافي في دبي، تعليقاً على تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي 2019»، الذي أطلقه الصندوق، أمس، من مركز دبي المالي العالمي، إنه من المرجح استمرار التحسن التدريجي في أداء القطاع غير النفطي للدولة، نتيجة عدة عوامل داعمة، أهمها اتباع سياسة التنويع في الموارد الرافدة للاقتصاد الوطني، إلى جانب فتح الأسواق.

وأوضح أن تلك التوقعات تبقى تحت المراجعة، مع قيام فريق الصندوق حالياً باستكمال مشاورات المادة الرابعة لعام 2019، بشأن الإمارات، ومن المتوقع أن ينهي عمله الأسبوع المقبل، وبعدها سيصدر تحديثاً للبيانات الخاصة باقتصاد الدولة.

ولفت إلى أن الإمارات طبقت مؤخراً العديد من المبادرات الحكومية الإيجابية، بهدف تحقيق انتعاش اقتصادي، عبر تخفيض تكلفة الأعمال، وتحسين تنافسية بيئة الأعمال.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: