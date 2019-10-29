دبي الجنوب تخفض الإيجارات ورسوم العبور

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

أكد محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية، في دبي الجنوب، أن دبي الجنوب تتطلع إلى إطلاق العديد من المبادرات المحفزة، أبرزها خفض الرسوم في إطار دعم استراتيجية دبي للتجارة الإلكترونية.

وقال أحمد لـ«البيان الاقتصادي» إن دبي الجنوب أطلقت مجموعة من المزايا للمنشآت التجارية في مجمّع الأعمال تشمل تخفيض الإيجارات من 5% إلى 25% للمستأجرين الحاليين والجدد، الأمر الذي أسهم في الحفاظ على 85% من المستأجرين.

وأضاف أن المنطقة ستوفر مجموعة من حلول الأعمال المصممة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختبرات الابتكار وحاضنات الأعمال لدعم الشركات المحلية والإقليمية والعابرة للقارات التي تخدم الأعمال على مستوى الشركات أو المستهلكين النهائيين، وتشمل المزايا تقليص عدد الوثائق لتخليص السلع وخفض رسوم عبور بوابات المناطق الحرة، إضافة إلى توفير آلية عمل متطورة للأنشطة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن التركيز ينصب حالياً على استقطاب الشركات اللوجستية لمساعدة رواد التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة، مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات التي تعمل حالياً في المنطقة مثل «أمازون»، و«نون»، وغيرها، وهناك محادثات مع شركات تعمل في مجال تجارة التجزئة الإلكترونية.