669 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي في 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

حققت مجموعة البنك العربي نمواً في الأرباح بنسبة 4% في الأشهر التسعة الأولى 2019، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة بعد الضرائب والمخصصات 668.9 مليون دولار مقارنة مع 643.2 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق، في حين بلغت الأرباح قبل الضرائب 912 مليون دولار وبنسبة نمو 6%، ما عزز من مركزه المالي، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية 8.9 مليارات دولار كما في نهاية سبتمبر 2019.

وبلغت التسهيلات الائتمانية 26.1 مليار دولار، كما في 30 سبتمبر بالمقارنة مع 25.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 3%، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 4% لتصل إلى 34.7 مليار دولار بالمقارنة مع 33.2 مليار دولار كما في 30 سبتمبر 2018.

وأكد صبيح المصري ــ رئيس مجلس الإدارة قدرة مجموعة البنك العربي على تعزيز أرباحها ومكانتها المالية، وذلك بانتهاج المجموعة لسياسات مصرفية حكيمة تتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية، التي تمر بها المنطقة، وأوضح أن البنك مستمر في تنفيذ رؤيته الطموحة من خلال تحقيق نمو مستدام بالإيرادات المتأتية من مناطق تواجد البنك محلياً والعديد من المناطق الخارجية التي يعمل بها.

وأشار إلى أن افتتاح البنك العربي مؤخراً لفرعه الجديد في مدينة شنغهاي يعتبر خطوه مهمة يهدف البنك من خلالها إلى تعزيز تواجده في الصين ضمن شبكة فروعه العالمية والتي تضم ما يزيد على 600 فرع في 5 قارات.