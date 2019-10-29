معرض العلامات التجارية الخاصة اليوم

المصدر: دبي - البيان

تنطلق، في دبي، اليوم، أعمال الدورة الافتتاحية لمعرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط في مركز دبي التجاري العالمي. وسيتيح المعرض الفرصة للزوار لاكتشاف خطوط أعمال جديدة ومسارات تقارب المنتجات في قطاع يتوقع أن ينمو بنسبة 3.5% بحلول 2024.

ونجح المعرض في استقطاب 140 علامة تجارية رائدة من أكثر من 50 دولة، من بينها أسماء كبيرة في قطاع السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية سريعة التداول مثل «كارفور» و«تترا باك» و«كرتون نتورك». ومن شأن الفعالية الافتتاحية، التي تستمر ثلاثة أيام، أن تشكّل صلة وصل رئيسة بين مزوّدي العلامات التجارية الخاصة، ومصنّعي العقود، ومزوّدي الحلول في قطاع المنتجات سريعة الاستهلاك على نطاق أوسع لتحسين الفرص في سوق تبلغ عائداته العالمية 271.6 مليار دولار.

وقال علي الحجار، مدير التراخيص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى «كرتون نتورك»: «تعدّ المشاركة في المعرض فرصة متميزة تتيح لنا الاجتماع والتواصل مع العملاء والشركاء، كما أنه المنصة المثلى التي تساعدنا على تعريف الزوار والعارضين بالقيمة التي يمكن أن تقدمها «كرتون نتورك» لأعمالهم».