«نيوفارما» تبحث طرح أسهمها للاكتتاب العام

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

يبحث الملياردير الهندي المقيم في أبوظبي، بافاجوتو راغورام شيتي، طرح أسهم شركته «نيوفارما» لإنتاج الأدوية في أبوظبي للاكتتاب العام الأولي.

ونقلت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أمس تصريحات أدلى بها بيناي شيتي، نجل شيتي والرئيس التنفيذي لشركته الهندية «بي آر إس فنتشرز»، وأفاد شيتي الابن بأن العمل في طرح محتمل لأسهم «نيوفارما» ما زال في طور التحضير. وقال: «يبدو منطقياً أن نمضي قدماً في قرار طرح أسهم الشركة للاكتتاب، ذلك أن القرار يبدو خياراً جيداً». وأوضح شيتي أن إدراج أسهم الشركة للاكتتاب قد يجري في غضون السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن الشركة لم تتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان الإدراج سيجري في بورصة لندن، أم في بورصة أخرى. وقال شيتي: «نود دراسة هذا الأمر داخلياً خلال الأشهر الستة المقبلة».