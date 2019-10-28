الإمارات تشارك في «بيزنكس» بالقاهرة 7 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

تشارك غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية «بيزنكس 2019» والذي يعقد في القاهرة يوم 7 نوفمبر المقبل.

وقال الدكتور أحمد آل سودين، عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية: إن مشاركة الغرفة في المعرض تأتي بعد النجاح والانتشار الكبير الذي حققه «بيزنكس» العام الماضي.

وأوضح أن المعرض يسهم في نمو العلاقات التجارية بين الإمارات ومصر، حيث سيشهد هذا العام مشاركة إماراتية بوفد كبير من رجال الأعمال أعضاء مجالس الغرف التجارية والصناعية المختلفة. وأشار إلى أن العديد من الغرف التجارية أبدت ترحيبها بالمشاركة هذا العام، بناء على ما حققه المعرض العام الماضي من نجاح.

وأكد أن المشاركة بالمعرض في دورته الثانية تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال التوكيلات المختلفة المشاركة بين مصر والإمارات، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصل في الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2018 إلى نحو 3 مليارات دولار.

وكشف عن أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر وصل إلى 1065 شركة حتى مارس 2019 مقارنةً بنحو 923 شركة عام 2017، فيما تجاوزت الاستثمارات نحو 6.663 مليارات دولار مقارنة بنحو 6.513 مليارات دولار عام 2017.