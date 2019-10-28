تحليل لغرفة دبي: فرص لمضاعفة الصادرات إلى أفريقيا

المصدر: دبي - البيان

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ألقت غرفة صناعة وتجارة دبي الضوء على الإمكانات غير المستغلة لصادرات الإمارات إلى أفريقيا، وذلك من خلال تحليل حديث أعدته الغرفة بناءً على تقرير «فرص الصادرات غير المستغَلة» والصادر عن مركز التجارة الدولية، وذلك على هامش استعدادات غرفة دبي لتنظيم الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في دبي في نوفمبر المقبل. وسجّلت صادرات الإمارات إلى الدول الأفريقيّة معدلات نمو جيدة على مدى العقد الماضي، وأكّدت قراءات غرفة دبي إمكانية مضاعفة هذه الصادرات في معظم فئات المنتجات في المستقبل، وذلك في ظل حفاظ الإمارات على جهودها المستمرة في تطوير وضعها كمركز تجاري لتصدير المنتجات إلى الأسواق الأفريقيّة.

وأشار التحليل إلى أن صادرات الإمارات من فئة منتجات معينة مثل «الآلات والمعدات الكهربائية» بالإضافة إلى «المركبات» قد تفوقت على طاقتها التصديرية للقارة الأفريقية، الأمر الذي يعكس تطوّر الروابط التجارية بين المُصدِّرين في الإمارات وأفريقيا. ووفقاً للتحليل، تتوفّر كل الفرص أمام الدولة لمضاعفة قيمة الصادرات الحالية لبقية الفئات المدرجة على قائمة المنتجات. وأوضح التحليل أكبر 5 أسواق أفريقية من حيث إمكانية زيادة الصادرات إليها من كل مجموعة منتجات بجانب القيمة المحتملة التي يمكن للمصدرين من الإمارات الحصول عليها (بين القوسين) زيادة على الصادرات الفعلية.

البلاستيك والمطاط: تشمل الأسواق التي تتمتع بأكبر إمكانية لزيادة الصادرات الإماراتية من هذه المنتجات كينيا (88.2 مليون دولار)، مصر (81.3 مليون دولار)، نيجيريا (73.3 مليون دولار)، تنزانيا (63.6 مليون دولار) وإثيوبيا (35.5 مليون دولار).

السكر: من الأسواق التي لديها أعلى إمكانية لزيادة الصادرات من السكر الصومال (91.8 مليون دولار)، السودان (66.7 مليون دولار)، ليبيا (49.8 مليون دولار)، جيبوتي (35.7 مليون دولار) ومصر (29.3 مليون دولار).

منتجات المعادن: تضم الأسواق مصر (34.0 مليون دولار)، إثيوبيا (26.6 مليون دولار)، ليبيا (24.5 مليون دولار)، أنغولا (23.6 مليون دولار) والسنغال (10.9 ملايين دولار).

المعادن الحديدية: تشمل أكبر الأسواق إثيوبيا (50.3 مليون دولار)، مصر (41.3 مليون دولار)، السنغال (17.5 مليون دولار)، أنغولا (12 مليون دولار) ونيجيريا (7.2 ملايين دولار).

معادن أخرى: تشمل أكبر الأسواق كينيا (32.5 مليون دولار)، جنوب أفريقيا (24 مليون دولار)، السنغال (13.4 مليون دولار)، إثيوبيا (11.5 مليون دولار) وتنزانيا (10.1 ملايين دولار).

منتجات معدنية: تشمل أكبر الأسواق التي يمكن زيادة الصادرات إليها غانا (19.4 مليون دولار)، ليبيا (18.5 مليون دولار)، الصومال (16 مليون دولار)، مصر (10.9 ملايين دولار) والكاميرون (10.6 ملايين دولار).

منسوجات تركيبية: تشمل أكبر الأسواق المغرب (33.3 مليون دولار)، نيجيريا (18.1 مليون دولار)، تونس (16.4 مليون دولار)، الصومال (7.7 ملايين دولار) وجنوب أفريقيا (7.1 ملايين دولار).

منتجات تجميل وعطور: تشمل أكبر الأسواق التي يمكن زيادة الصادرات إليها مصر (87.3 مليون دولار)، ليبيا (13.6 مليون دولار)، بنين (4.3 ملايين دولار)، نيجيريا (4.2 ملايين دولار) وغانا (4 ملايين).

منتجات ألبان: تشمل أكبر الأسواق الجزائر (31.4 مليون دولار)، نيجيريا (12.7 مليون دولار)، السنغال (11.5 مليون دولار)، جيبوتي (11.1 مليون دولار) ومصر (6.8 ملايين).

منتجات الورق: تشمل أكبر الأسواق إثيوبيا (9.4 ملايين دولار)، أنغولا (4.8 ملايين دولار)، غانا (3.6 ملايين دولار)، السنغال (3 ملايين دولار) ونيجيريا (2.5 مليون دولار).

مجوهرات ومصنوعات معادن ثمينة: تشمل أكبر الأسواق ليبيا (67.2 مليون دولار)، المغرب (15.4 مليون دولار)، جنوب أفريقيا (8.2 ملايين دولار) وموريشيوس (2.6 مليون دولار).

زيوت نباتية: تشمل أكبر الأسواق ليبيا (41.4 مليون دولار)، مصر (6.1 ملايين دولار)، أنغولا (2.3 مليون دولار)، جنوب أفريقيا (2.3 مليون دولار) والسنغال (مليونا دولار).

توصيات

دارت التوصيات المقترحة للوصول إلى الطاقة التصديريّة غير المستغلّة بين الإمارات وقارة أفريقيا بالشكل الأمثل، ودارت بشكل رئيسي حول حث مختلف المؤسسات من القطاعين العام والخاص على تفعيل دورهم في رفد رؤى الإمارات في تعزيز الروابط التجاريّة وتوطيد علاقات الأعمال مع القارّة السمراء، وهو الأمر الذي يأتي في إطاره استضافة الغرفة المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في نوفمبر كمنصة تفاعليّة تسهم في سد الفجوات بين الجهات المنظّمة للتجارة في الدول الأفريقيّة والشركات العالميّة.