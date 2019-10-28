33 مليون درهم أرباح «رأس الخيمة العقارية» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ البيان

كشفت شركة «رأس الخيمة العقارية» عن ارتفاع أرباحها الصافية إلى 33 مليون درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بنحو 6 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن إيراداتها زادت بنسبة 70% إلى 134 مليون درهم في 9 أشهر، مقارنة بإيرادات بلغت 79 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبلغت الإيرادات المستقبلية من المشاريع التطويرية التي سيتم الاعتراف بها خلال السنوات الثلاث القادمة وفق نسب الإنجاز لكل مشروع نحو 122 مليون درهم.

ونوهت الشركة إلى أنه يجري تطوير عدد من المشاريع التي بلغت مراحل مختلفة من الإنشاء ومنها جايت واي ريزيدنس في ميناء العرب برأس الخيمة ويضم 144 شقة سكنية، وفيلات ماربيا في ميناء العرب في رأس الخيمة.