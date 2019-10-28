«دبي للإيداع» أول شركة مستقلة للإيداع المركزي للأوراق المالية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سوق دبي المالي أمس حصولها على الموافقة الرسمية من هيئة الأوراق المالية والسلع لتأسيس شركتها الجديدة لخدمات الإيداع، شركة دبي للإيداع كأول شركة مستقلة في مجال خدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية في الدولة بما يتماشى مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (19/ر م) بشأن تنظيم نشاط الإيداع المركزي الصادر في العام 2018.

ويأتي تأسيس الشركة في إطار عملية إعادة تنظيم واسعة النطاق لخدمات ما بعد التداول في السوق بما يكرس مكانته الرائدة في قيادة جهود التطوير في قطاع أسواق المال محلياً وإقليمياً. وتعكف شركة دبي للإيداع حالياً على إعداد أطر العمل التشغيلية الخاصة بها تمهيداً لبدء نشاطها رسمياً في المرحلة المقبلة بما يوفر للمستثمرين مجموعة متنوعة من الخدمات ذات الصلة بنشاط إيداع الأوراق المالية بما في ذلك طلب الحصول على رقم مستثمر في السوق، خدمة العملاء، ومدفوعات الأرباح النقدية.

وتعد شركة دبي للإيداع إحدى الشركات المنضوية تحت مظلة شركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة، الشركة القابضة المعنية بخدمات ما بعد التداول كما تضم أيضاً شركة دبي للمقاصة المعنية بتقديم خدمات التقاص المركزي، والتي يُنتظر أن يتم تدشين نشاطها التشغيلي في وقت لاحق من العام الجاري عقب استكمال كافة التراخيص المطلوبة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: هذه خطوة أولى لتنفيذ خطة واسعة النطاق لتطوير وإعادة تنظيم خدمات ما بعد التداول بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. وفي تقديرنا فإن هذه المبادرة ستوفر الأساس المتين لنقلة نوعية على صعيد عمل الشركة بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية 2021، ويواكب السمة الديناميكية لقطاع أسواق المال على المستوى العالمي بما تحمله معها من فرص وتحديات. وعلاوة على ذلك فإن هذه المبادرة تعكس مساهمة السوق النشطة في الجهود الرامية إلى تعزيز مسيرة التميز المؤسسي في دبي وترسيخ مكانتها كمركز حيوي لأسواق رأس المال.

وقالت مريم فكري، المدير العام لشركة دبي للمقاصة والإيداع المركزي القابضة وشركة دبي للإيداع: الترخيص خطوة مهمة في مسيرة تطوير خدمات ما بعد التداول في الإمارات بما يرسخ ريادة وتميز السوق في مجال خدمة العملاء، الأمر الذي يلمسه كافة المتعاملين معنا على مدى السنوات الماضية. وأنجز السوق بالفعل إجراءات ترخيص الشركة لدى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ويعكف حالياً على استكمال المتطلبات التقنية اللازمة وكذلك الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لبدء نشاطها رسمياً في وقت لاحق من العام الجاري.