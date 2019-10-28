فرصة أخرى في مجالات عدة

المصدر: دبي- البيان

أشار تحليل غرفة دبي إلى سلسلة من الفرص الأخرى التي تشمل:

ـــ القوارب وأجزاؤها: تشمل أكبر الأسواق التي يمكن زيادة الصادرات إليها كوت ديفوار (27.3 مليون دولار)، أنغولا (26.5 مليون دولار)، نيجيريا (7.3 ملايين دولار)، ناميبيا (2.1 مليون دولار) وموزمبيق (1.6 مليون دولار).

ـــ الشاي: تشمل أكبر الأسواق التي يمكن زيادة الصادرات إليها ليبيا (35.7 مليون دولار)، السنغال (6.1 ملايين دولار)، مصر (6.0 ملايين دولار)، أنغولا (2.0 مليون دولار) والصومال (1.6 مليون دولار).

ـــ مصنوعات الخزف: تشمل أكبر الأسواق التي يمكن زيادة الصادرات إليها ليبيا (18.7 مليون دولار)، السنغال (10 ملايين)، أنغولا (3.8 ملايين) وجنوب أفريقيا (1.6 مليون دولار).

ـــ الأسمدة: تشمل أكبر الأسواق جيبوتي (11.0 مليون دولار)، إثيوبيا (10.9 ملايين دولار)، تنزانيا (5.2 ملايين دولار)، السنغال (4.4 ملايين دولار) ونيجيريا (3.7 ملايين دولار).

ـــ البقوليات: تشمل أكبر الأسواق مصر (14 مليون دولار)، السودان (12.9 مليون دولار)، الجزائر (7.7 ملايين دولار)، إريتريا (7.6 ملايين دولار) وليبيا (3.6 ملايين).

ـــ الأرز: تشمل أكبر الأسواق بنين (6.6 ملايين دولار)، السنغال (3.7 ملايين)، غينيا (2.5 مليون دولار)، غانا (2.1 مليون دولار) وجيبوتي (1.9 مليون دولار).

ـــ الحبوب (المصنعة): تشمل أكبر الأسواق التي يمكن زيادة الصادرات إليها أنغولا (5.0 ملايين دولار)، السودان (3.3 ملايين دولار)، إريتريا (1.6 مليون دولار)، جيبوتي (1.3 مليون دولار) وتشاد (1.3 مليون دولار).

ـــ مصنوعات من الزجاج: تشمل أكبر الأسواق التي يمكن زيادة الصادرات إليها ليبيا (10.6 ملايين دولار)، مصر (7.8 ملايين دولار)، السودان (5.6 ملايين دولار)، كينيا (3.8 ملايين دولار) والسنغال (3.8 ملايين دولار).