اتفاقية تعاون بين مجموعة محمد عمر بن حيدر وحكومة سيراليون

المصدر: دبي - البيان

وقعت مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة اتفاقية تعاون دولية مع حكومة سيراليون. ويغطي نطاق التعاون دعم الاستثمارات والتنمية الاقتصادية في سيراليون.

حضر حفل التوقيع الرسمي الرئيس جوليوس مادا بيو رئيس سيراليون والدكتور محمد عمر بن حيدر رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة التي تعد واحدة من أهم الشركات العائلية المتنوعة في الإمارات، ولها مكاتب في 35 دولة في أنحاء العالم ومقرها الرئيس في دبي. وتمتد محفظة المجموعة عبر عدد من الاستثمارات المحلية والدولية بما في ذلك الضيافة، والعقارات، وبناء المدن، والرعاية الصحية، والتعليم، والتصنيع، والطاقة والخدمات اللوجستية، والتعاقد، والتجارة، والسيارات، والخدمات المالية.

وأكد رئيس مجلس الإدارة محمد عمر بن حيدر ضرورة وأهمية المشاركة في دعم مفهوم المسؤولية الاجتماعية وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها التزاماً من مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة تجاه المجتمع في كل الدول التي تمتلك المجموعة استثمارات فيها وخاصة في دول أفريقيا وبعض الدول المحتاجة في دعم للمسؤولية الاجتماعية.

وسيراليون من الدول الإفريقية الصغيرة الواقعة في الجهة الغربية منها، وتحديداً على سواحل المحيط الأطلسي، وتبلغ المساحة الإجمالية لسيراليون ما يُقارب 71,740 كم2، وتنقسم أراضيها ما بين سهول ساحلية وهضاب تمر منها الأنهار الصغيرة، وقد تم تجفيف المستنقعات فيها لتُستخدم في زراعة الأرز. ويتجاوز عدد السكّان في سيراليون نحو 7,500,000 نسمة. ويعمل معظم سكانها في الزراعة وقطع الأخشاب وصيد الأسماك، وأهم المحاصيل التي يزرعونها البن والأرز والكاكاو والأخشاب النادرة والزنجبيل، كما أنهم يستخرجون الذهب والماس والحديد واليوكسيت واللؤلؤ.