1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 179 مبايعة بقيمة 450 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 175 مليون درهم و158 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 275 مليون درهم. جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد. وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق، من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وتصدرت وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 36 مليون درهم. وسجلت الرهونات قيمة قدرها 750 مليون درهم، منها 26 رهن أراض بقيمة 700 مليون درهم و32 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، أهمها بمنطقة ميناء جبل علي بقيمة 480 مليون درهم ورهن بمنطقة منخول بقيمة 45 مليون درهم.