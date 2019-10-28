بحث تعزيز العلاقات والحوار الإماراتي السويسري

المصدر: أبوظبي - البيان

اجتمع معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، صباح أمس، مع أولي ماورر، رئيس الاتحاد السويسري وزير المالية؛ والوفد المرافق له في فندق سانت ريجيس الكورنيش بأبوظبي، وجاء هذا الاجتماع على هامش زيارة الوفد السويسري الرسمي برئاسة ماورر للدولة التي استمرت يومين، وهدفت إلى تعميق الروابط والحوار الإماراتي السويسري المشترك.

حضر الاجتماع؛ معالي أحمد الصايغ، وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، ومعالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وسيف الشامسي، نائب محافظ المصرف المركزي، وبراين ستيروالت، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، وعدد من ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي. أما عن جانب الوفد السويسري، فحضره ماسيمو بادجي، سفير سويسرا لدى الدولة، ودانييلا ستوفل ديلبريت، وزير دولة للشؤون المالية الاقتصادية في وزارة المالية السويسرية، ومايا تيسافي، سفير مساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة المالية السويسرية.

وأشاد الطاير بالعلاقات الثنائية، مؤكداً ضرورة تطويرها وتوطيدها في المجالات كافة، وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي والمالي. وقال: «تحرص وزارة المالية بشكل مستمر على تعزيز علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية مع دولة سويسرا التي شهدت نمواً خلال السنوات الماضية على مختلف الصعد، وخاصة الاقتصادية والمالية والتجارية، إذ تعد الإمارات، نظراً إلى بنيتها الاستثمارية الجاذبة، مركزاً إقليمياً مهماً للعديد من البنوك والمؤسسات المالية السويسرية».

وتناول الاجتماع سبل تعزيز الفرص والمجالات المتاحة للتعاون بين البلدين الشقيقين، واستعراض آخر المستجدات على خارطة العلاقات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك التباحث بشأن المسائل الضريبية والخدمات المالية عبر الحدود والوصول للأسواق، إلى جانب استعراض القوانين والسياسات المنظمة لعمل أسواق المال المحلية، وأطر التعاون الثنائي في مجال تنظيم الأسواق المالية، فضلاً عن الترويج للمراكز المالية المحلية.

ووقّعت الإمارات اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع سويسرا في نوفمبر 1998، كما وقّعت اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل في أكتوبر 2011، وتحتضن الدولة مجلس الأعمال السويسري منذ تأسيسه في عام 1996، إذ يقوم بدور مهم في مجالات تعزيز العلاقات الاقتصادية، وبلغ حجم الاستثمارات السويسرية في الإمارات 3,580 مليون دولار عام 2018، في حين تتخذ 88 مؤسسة تجارية سويسرية، و192 وكالة تجارية سويسرية، و13,835 علامة تجارية سويسرية، دولة الإمارات مقراً لها.