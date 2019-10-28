4.19 مليارات أرباح «أبوظبي التجاري» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي ــ البيان

أعلن بنك أبوظبي التجاري، أمس، نتائجه المالية عن الأشهر التسعة من 2019 للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج مع بنك الاتحاد الوطني، ومن ثم الاستحواذ على مصرف الهلال في 1 مايو 2019. وحققت المجموعة صافي أرباح بلغ 1.41 مليار درهم للربع الثالث، فيما بلغ صافي الأرباح للمجموعة 4.19 مليارات درهم بنهاية الأشهر التسعة الاولى من العام. وبلغ العائد على حقوق المساهمين 11.9% على أساس سنوي.

وتم توحيد شبكة الفروع التي تشمل 72 فرعاً وأكثر من 450 جهاز صراف آلي بالدولة. وتم إضفاء هوية بنك أبوظبي التجاري على كل منصات الخدمات المصرفية التابعة للمجموعة اعتباراً من تاريخ 6 أكتوبر 2019، وتقديم خدمة موحدة لكل العملاء. ومن المستهدف الانتهاء من توحيد الأعمال بشكل كلي بنهاية الربع الثاني من العام المقبل، بما يعني اختصار الفترة الزمنية إلى النصف أو ما يمثل 17 شهراً من تاريخ إعلان الاندماج القانوني.

وتخطي المستوى المستهدف من الوفورات الناجمة عن عملية الاندماج، التي تم تحديدها سابقاً بقيمة 615 مليون درهم، حيث تمت مراجعتها تصاعدياً ليصل المستوى المستهدف إلى 840 مليون درهم بحلول نهاية عام 2021، أي ما يعادل زيادة بنسبة 37%. كما حقق البنك بالفعل وفورات في التكلفة بقيمة 159 مليون درهم، من مجموع الوفورات المُستهدَفة لهذا العام. وتم تعيين عبد الشكيل العيدروس رئيساً تنفيذياً جديداً لمصرف الهلال، ضمن إطار الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الخدمات المصرفية للأفراد من خلال قنوات الصيرفة الرقمية.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: «يعكس الأداء الجيد للبنك في الربع الثالث من هذا العام الأسس القوية للمجموعة المصرفية الجديدة. وفي ظل البيئة الاقتصادية السائدة التي تتسم بالتحديات، حقق البنك صافي أرباح بلغت 4.196 مليارات درهم واستمر في تحقيق عوائد مجزية على حقوق المساهمين بلغت 11.9%.

توطين

وتُوظّف المجموعة 1,397 مواطناً في مختلف إداراتها وأقسامها، وتَشغَل الكوادر المواطنة مناصب إدارية على كل الصعدة والمستويات، بما في ذلك 30% من المناصب الرئيسية للإدارة العليا ولجنة الإدارة التنفيذية. كما حققت المجموعة الجازات متميزة في مجال تمكين المرأة الإماراتية، حيث تشكّل المواطنات 77% من مجموع موظفيها المواطنين. وبلغت نسبة التوطين لدى مصرف الهلال أكثر من 47%، وهي النسبة الأعلى مقارنة بجميع البنوك العاملة في الدولة. وحقق بنك أبوظبي التجاري باستمرار مستويات توطين تفوق المتطلّبات والنِسَب المُحدّدة من قِبل الجهات التنظيمية.

تخارج

في إطار الاستراتيجية الرامية إلى التركيز على الاستفادة من فرص الأعمال في الإمارات، بدأ البنك بالفعل التخارج من أعماله المصرفية خارج الدولة، فبعد بيع أغلبية الأعمال والأنشطة المصرفية التابعة للمجموعة في الهند لصالح بنك «دي سي بي»، نمضي قدماً في عملية التخارج بالكامل من عملياتنا في السوق الهندي. كما شرعنا أيضاً في عملية التخارج من أعمالنا في كل من قطر والكويت، وقمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ السلطات المعنية بالشكل اللازم.