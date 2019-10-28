«إمباور» تمنح عقداً بقيمة 197 مليون درهم لإنشاء محطة تبريد مناطق بمدينة دبي للإنتاج

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بدء العمليات الإنشائية في محطة تبريد في مدينة دبي للإنتاج بتكلفة إجمالية تبلغ 197 مليون درهم. سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، على أن يتم تشغيل المرحلة الأولى بنهاية عام 2020. وأوضحت «إمباور» أن القدرة الإجمالية للمشروع ستبلغ 47,000 طن تبريد لخدمة المتعاملين في مدينة دبي للإنتاج، وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق، وحرصاً منها على توفير خدمات تبريد ذات جودة عالية وصديقة للبيئة، وتهدف «إمباور» إلى الحصول على التصنيف الذهبي وفق مقياس «الريادة في الطاقة والتصميم البيئي» (LEED) والذي يمنحه المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء.

وأوضح أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن المحطة الجديدة في مدينة دبي للإنتاج ستستخدم تقنيات تبريد متطورة تتميز بأقل استهلاك للطاقة والمياه، حيث ستضم وحدتين لتخزين الطاقة الحرارية (TES) لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال ساعات ذروة الاستهلاك، إضافة إلى استخدام المياه المعالجة (TSE) في العمليات التشغيلية للمحطة بما يقلل من استهلاك المياه العذبة ويسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وكانت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، قد أعلنت في يوليو الماضي، عن منح مجموعة عقود بأكثر من 100 مليون درهم لتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات التبريد، وذلك بطول يصل إلى حوالي 10 كم، لربط مختلف المحطات المتواجدة في مدينة دبي للإنتاج.