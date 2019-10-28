1.3 مليون نزيل متوقع بفنادق العاصمة في الربع الأخير

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

من المتوقع أن تجتذب فنادق العاصمة نحو 1.34 مليون نزيل فندقي، خلال الربع الأخير من العام الجاري، ليتخطى عدد النزلاء عتبة 5 ملايين على مدار عام 2019 بأكمله، وفق تقديرات دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتشير البيانات إلى أن عدد النزلاء من المتوقع أن يصل إلى 423 ألف نزيل في شهر أكتوبر و446 ألف نزيل في نوفمبر و468 ألف نزيل في ديسمبر. وبحسب البيانات من المتوقع أن تصل إيرادات فنادق العاصمة إلى نحو 1.77 مليار درهم في الربع الأخير من العام الجاري، ليرتفع إجمالي الإيرادات إلى نحو 5.5 مليارات درهم على مدار عام 2019 بأكمله.

وتوضح البيانات أن إيرادات الفنادق في أكتوبر تقدر بـ 483 مليون درهم، ويتوقع ارتفاعها إلى 703 ملايين في نوفمبر على أن تعاود الانخفاض إلى 588 مليوناً في ديسمبر، ليكون بذلك نوفمبر هو الأعلى من ناحية الإيرادات على مدار العام بأكمله في ظل النشاط الذي تشهده العاصمة في هذه الفترة بدفع رئيسي من سياحة الأعمال.

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الإشغال في فنادق العاصمة بنحو ملحوظ خلال الربع الأخير، لتصل إلى 74% في أكتوبر و82% في نوفمبر و78% في ديسمبر، بينما سيبلغ متوسط فترة الإقامة 2.6 ليلة في أكتوبر و2.7 ليلة في نوفمبر وديسمبر. وسيبلغ متوسط سعر الغرفة نحو 349 درهماً في أكتوبر و517 درهماً في نوفمبر و408 دراهم في ديسمبر، ليسجل نوفمبر بذلك أعلى متوسط لسعر الغرفة.