أول تدشين لجواز دبي اللوجستي عبر فيتنام

المصدر: دبي- البيان

أعلنت الجمارك العالمية، بدء خطة إطلاق الجواز اللوجستي عالمياً، عبر توقيع أول اتفاقية شراكة وتعاون تجاري واقتصادي مع جمهورية فيتنام. يأتي ذلك في أعقاب تدشين دبي لمشروع «الجواز اللوجستي العالمي» محلياً.

وقالت نادية عبد الله كمالي المدير التنفيذي للجمارك العالمية: «نتطلع خلال الفترة المقبلة، وقبل نهاية العام الجاري، لتوقيع اتفاقيات شراكة جديدة، لتعزيز مبادرة الجواز اللوجستي عالمياً، حيث بدأنا مفاوضات مع تايلاند وإندونيسيا، وسيتم الإعلان قريباً عن اتفاقيات لتعزيز التبادل التجاري، عبر الاستفادة من خدمات الجواز اللوجستي، مشيرة إلى التوسع في تطبيق هذه المبادرة، لتشمل مزايا إضافية خلال الفترة المقبلة، وسنعمل على تحديد احتياجات التجار ووكلاء الشحن، لنمضي قدماً في توفير حلول عملية للسوق، لضمان ريادة هذه المبادرة النوعية».

اتفاقية

كانت الجمارك العالمية سارعت بتوظيف كافة الطاقات والإمكانات المتاحة، لتعريف التجار ووكلاء الشحن المحليين والعالميين، بأهمية المشروع المبتكر، ودوره الرائد في تسهيل التدفق التجاري، وتعزيز الاستثمارات، ولم يستغرق الأمر طويلاً لإطلاقه على الصعيد العالمي، حيث أبرمت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ممثلة في «الجمارك العالمية»، مؤخراً، اتفاقية تعاون تجاري متعدد الوسائط مع فيتنام، خلال المشاركة ضمن وفد الإمارات في الملتقى الإماراتي الفيتنامي للتجارة والاستثمار، والذي أقيم مؤخراً، بحضور وفد إماراتي، يترأسه معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، وتران توان آنه وزير التجارة والصناعة الفيتنامي، وبمشاركة أكثر من 150 من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.

وقّع الاتفاقية من الجانب الفيتنامي، لي دوي هييب رئيس الجمعية الفيتنامية للأعمال التجارية اللوجستية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل التجاري، وتيسير حركة البضائع والسلع بين البلدين، ومن خلالهما إلى الأسواق الإقليمية، وتعريف الجمعية الفيتنامية للأعمال التجارية اللوجستية، بمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، والتي تسمح للتجار والشركات ووكلاء الشحن الأعضاء الحاملة للجواز، بالحصول على مزايا تمكنهم من تسهيل الإجراءات، وتخفيض التكلفة، وتحسين كفاءة العمليات التجارية، والاستفادة من فرص فتح أسواق جديدة.

ويمثل تطبيق العمل بالجواز اللوجستي عالمياً، خطوة داعمة لاستراتيجية «خط دبي للحرير»، البند الأول في وثيقة الخمسين، التي خطها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقالت نادية عبد الله كمالي: «يسعدنا أن نعلن عن بدء خطة إطلاق الجواز اللوجستي إلى العالمية، عبر توقيع أول اتفاقية شراكة وتعاون تجاري واقتصادي مع فيتنام، والتي ستتيح تسريع التدفق التجاري بين فيتنام ودبي، وكذلك بينها وبين الدول الإقليمية، عبر تسهيل عمليات إعادة التصدير، التي ستستفيد من الخدمات اللوجستية الهائلة التي تقدمها دبي لأعضاء الجواز اللوجستي، من خلال ربط الخدمات اللوجستية بين الجهات الحكومية، كجمارك دبي، ودبي التجارية مع المراكز اللوجستية، كموانئ دبي العالمية ودناتا، لتيسير التجارة بين القطاعات المختلفة، وتسهيل التعاملات بين الكيانات التجارية، لدعم قدرتها على تحقيق ازدهار حركة التجارة، مشيرةً إلى أن تجارة دبي الخارجية مع فيتنام، سجلت 29.35 مليار درهم في 2018، كما حققت التبادل التجاري بين الجانبين أداءً قوياً في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 15.5 ملياراً».