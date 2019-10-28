سهم «تكافل الإمارات» ثالث علامة صفراء

المصدر: دبي - عمرو عادل

أصبحت شركة «تكافل الإمارات – تأمين» ثاني شركة في سوق دبي المالي والثالثة على مستوى الأسواق المالية في الدولة، التي يظهر سهمها باللون الأصفر بعد إعلان خسائر متراكمة بنسبة 23.47% من رأسمالها البالغ 150 مليون درهم.

وأغلق سهم الشركة على تراجع بنسبة 2.4% إلى 1.22 درهم. وأفصحت «تكافل الإمارات»، في بيان أمس، عن خسائرها المتراكمة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت 35.2 مليون درهم، مرجعة الأسباب إلى تحقيق التأمين الصحي الجماعي خسائر ملحوظة نتيجة انخفاض هامش الربح بشكل غير متوقع.

وأوضحت أن من بيت أسباب الخسائر، قيام الشركة خلال السنتين الماضيتين بالاستثمار بشكل كبير بتكنولوجيا المعلومات من دون تأثير ايجابي. وقالت إنه تم اتخاذ إجراءات تصحيحية.

وكانت «ديار للتطوير»، أول شركة في دبي يُطبق عليها قرار التمييز بالألوان فيما كانت «إشراق للاستثمار» أول شركة في أبوظبي تظهر بالأصفر.