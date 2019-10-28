انطلاق عمليات بناء ناطحتي سحاب «العنوان هاربور بوينت»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

يشهد موقع ناطحتي سحاب «العنوان هاربور بوينت» انطلاقة قوية في أعمال البناء والتشييد. وينفرد المشروع بموقعه الحيوي في قلب مشروع «خور دبي» ويرتبط برجا المشروع بجسر زجاجي يضمن للسكان إطلالات استثنائية على مشروع «خور دبي» والمناطق المحيطة به.

وطبقاً لمصادر «البيان الاقتصادي» يمثل «العنوان هاربر بوينت» بوابة بصرية إلى مشروع «خور دبي»، ويتألف من برجين مكونين من 65 و53 طابقاً على التوالي، بالقرب من مجمع «كريك هايتس» السكني الفاخر. ويضم «العنوان هاربر بوينت» 202 غرفة وجناح، وهو جزء من مشروع يمتد على مساحة 1.4 مليون قدم مربعة يتألف من برجين يضمان أيضاً شقق «العنوان رزيدنسز هاربر بوينت» الفندقية الاستثنائية في فخامتها، بالإضافة إلى مرافق متنوعة تشمل المطاعم والمقاهي والمنافذ التجارية.

يقدم «العنوان رزيدنسز هاربر بوينت» خيارات متنوعة للشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، إضافة إلى مجموعة «سكاي كوليكشن» الحصرية لمنازل البنتهاوس التي تضم أربع أو خمس غرف نوم، وتقع في الطوابق العليا. ويمتاز المشروع الجديد أيضاً بتصاميمه الأنيقة وموقعه المجاور للواجهة المائية وإطلالاته الفريدة ومرافقه المتكاملة التي تضمن قيمة كبيرة للضيوف والزوار على حد سواء.