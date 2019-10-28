«واي فاي» تهيمن على الاقتصاد العالمي في 20 عاماً

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

تحولت تقنية الاتصال اللاسلكي «واي فاي» بعد 20 عاماً على انطلاقها إلى أحد أهم المحركات الاقتصادية في العالم بقيمة سوقية تصل إلى أكثر من تريليون دولار وفقاً لتقديرات شركة سيسكو لتقنية المعلومات. وتعني «واي فاي» wifi اختصاراً لكلمتي wireless fildelity أو «دقة أداء لاسلكية».

وشهد 1999 ظهور أول أجهزة تجارية تعمل بمعيار 802.11b لتبدأ إضافتها إلى الحواسيب المحمولة وتستقطب شعبية تجارية ليتحول الاتصال بالشبكة اللاسلكية اليوم إلى أحد أساسيات العيش تماماً كالماء أو الكهرباء. ووصل عدد الأجهزة المتصلة بشبكة «واي فاي» العام الماضي عالمياً إلى 13 مليار جهاز متصل.

وفي هذا العام تم إطلاق تقنية «واي فاي 6» التي وصلت سرعتها إلى 5 جيجابايت في الثانية. وتم بناء هذه التقنية على أساسات شبكات الجيل الخامس ذاتها، وتم اعتبار التقنيتين متكاملتين. وتعد تقنية «واي فاي 6» أقل إرهاقاً لبطاريات الأجهزة المتصلة وتوفر تجربة مستخدم أكثر موثوقية.

ويتوقع خبراء أن يبلغ متوسط سرعة اتصال «واي فاي» عالمياً إلى 54.2 ميجابايت في الثانية بحلول 2022، مقارنةً بـ24.4 ميجابايت في الثانية في 2017. ويقول أسامة الزعبي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لدى سيسكو: «أصبح الاتصال اللاسلكي عنصراً أساسياً في بيئات العمل للتمكن من النفاذ إلى المحتوى الرقمي. فبعض الأجهزة المكتبية لا تتصل بالشبكة إلا بتوافر هذه التقنية.