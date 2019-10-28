4 معارض تنطلق غداً في دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي غداً الثلاثاء 4 معارض متخصصة على مدار 3 أيام لغاية 31 أكتوبر، وتشمل كلاً من معرض الشرق الأوسط للعلامات التجارية والتراخيص الذي يتيح فرص التواصل بين موردي العلامات الخاصة، وشركات التراخيص، والمصنّعين بنظام العقود من مختلف أنحاء العالم، مع العملاء من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما ينطلق في ذات اليوم معرض جلفود للتصنيع المتخصص في صناعة الأغذية والمشروبات والآليات والذي يقدم أبرز الآلات المتطوّرة، وأحدث ابتكارات التغليف، وحلولاً لتحسين الإنتاج وحتى النصائح حول تطوير أفضل للخدمات اللوجستية. إضافة إلى معرض يامكس الشرق الأوسط المتخصص في مجال الحلويات والمأكولات الخفيفة، إلى جانب معرض الشرق الأوسط للمأكولات البحرية (سيفكس)، وتسلط هذه المعارض بمجملها الضوء على أحدث الابتكارات والتوجهات وفرص الأعمال المتوافرة في السوق، وتدفع عجلة التحوّل في قطاعات المأكولات والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وتجمع تحت مظلتها أهم الموردين المحليين والإقليميين والعالميين الذين يقدمون أحدث عروضهم أمام المشترين المشاركين من قطاعات العلامات التجارية والتراخيص والتغليف والحلويات والمأكولات البحرية وغيرها من تخصصات قطاع المأكولات والمشروبات.

ويستقطب معرض «جلفود للتصنيع» في نسخته السادسة نخبة شركات التصنيع وقادة القطاع وكبار صناع القرار والمبدعين لتبادل الآراء والمعلومات ومناقشة تطورات الأسواق العالمية وبحث أحدث الحلول التي من شأنها تعزيز الكفاءة والإنتاجية والجودة.