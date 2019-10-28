«روبرت هاف»: منافسة شديدة على المواهب في سوق العمل الإماراتية

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت شركة «روبرت هاف» المتخصصة في استشارات الموارد البشرية في دبي، أن سوق العمل في دولة الإمارات تشهد منافسة محتدمة بين الشركات على استقطاب أصحاب المواهب والقدرات المهنية الفائقة.

وأصدرت الشركة أخيراً «دليل الرواتب السنوي في الإمارات 2020»، والذي رصدت فيه الرواتب المتوقعة في مختلف القطاعات التنفيذية بالدولة خلال العام المقبل.

وأكد الدليل أن اشتعال المنافسة على المواهب يعد نتيجة منطقية لاستعادة الثقة لدى الأوساط التجارية التنفيذية في الإمارات بشأن الانتعاش الاقتصادي في الدولة، حيث أعرب 83% من مديري الموارد البشرية لدى الشركات العاملة في الدولة عن ثقتهم في تحقيق الإمارات لنمو اقتصادي جيد في العام المقبل، وفقاً لنتائج استبيان أجرته «روبرت هاف» أخيراً.

وفيما يخص الرواتب المتوقعة في الإمارات، خلال 2020، كان من أبرز توقعات الدليل أن يتقاضى الرئيس التنفيذي المالي في مختلف شركات الدولة راتباً شهرياً يتراوح في المتوسط خلال 2020 بين 50 ألف درهم و95,000 درهم، فيما يتراوح الراتب الشهري الذي سيتقاضاه رئيس قسم تقنية المعلومات بين 32 ألف درهم و50 ألف درهم.