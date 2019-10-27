«دبي مول زعبيل» يستعد لاستقبال الزوار غداً

المصدر: دبي - البيان

استكملت شركة «إعمار العقارية»، استعداداتها لافتتاح مبنى مواقف «دبي مول زعبيل» الجديد، الموصول بدبي مول الأكبر في العالم، غداً، تزامناً مع قرب قيام هيئة الطرق والمواصلات بافتتاح الجسور المؤدية لمداخل ومخارج المبنى متعدد الطوابق.

وقد انتهت «إعمار العقارية» من وضع اللمسات النهائية للأعمال الإنشائية للمحلات وردهة المطاعم والمنطقة الترفيهية، وكذلك مواقف المول التي تتسع لنحو 3 آلاف سيارة. وسوف يضم «دبي مول زعبيل» نحو 55 مطعماً ومحلاً، فضلا عن صالة رياضية متكاملة، ولمحبي المغامرات يتيح لهم المول منطقة منحدرات تستخدم سيارات كهربائية سريعة توفر لهم الإثارة والتشويق.

وتبلغ المساحة الإجمالية لـ «دبي مول زعبيل» 48 ألفاً و509 أمتار مربعة، ويتصل بدبي مول عبر جسر للمشاة، وهو يعلو الشوارع والجسور المجاورة لدبي مول، حيث يعلو الجسر الذي يربط بين الاثنين 16 متراً عن مستوى سطح الأرض. ويبلغ طول الجسر 250 متراً وعرضه 17.4 متراً، أما ارتفاعه من الداخل فيصل إلى 4.5 أمتار، حيث لا يستغرق الشخص سوى دقيقتين للانتقال من دبي مول إلى «دبي مول زعبيل». ويضم الجسر مجموعة من المحال الصغيرة والمختلفة، كما يوفر إطلالات بانورامية لمنطقة الأبراج.

ومن المقرر أن يجري افتتاح المبنى مع الجسور المؤدية له غداً، فيما سيتم افتتاح منحدرات الجسور التي تربط بين المسار العلوي لشارع المركز المالي، ومواقف السينما في دبي مول في مرحلة لاحقة، بالتنسيق «إعمار العقارية»، حيث تقوم الشركة المنفذة للمشروع، بوضع التشطيبات النهائية على الجسر، تمهيداً لافتتاحه أمام الحركة المرورية.