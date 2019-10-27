مؤشرات تؤكد الثقة الراسخة بقوة اقتصاد دبي

المصدر: دبي ــ البيان

أظهرت مؤشرات جديدة مدى التفاؤل السائد والثقة الراسخة في اقتصاد دبي ونموّه المستدام، إذ سجل مؤشر ثقة المستهلك للمرحلة ربع السنوية الثانية للعام الحالي 139 نقطة.

وبتصورات المستهلك إزاء الحالة الاقتصادية، عبّر نحو 87% من المشاركين في الاستبيان عن مشاعر إيجابية إزاء الظروف المادية الشخصية في الوقت الحالي و80% خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وأظهر 86% من المستهلكين الوافدين تفاؤلاً بشأن وضع الظروف المادية الشخصية. ويساعد المؤشر المهتمين على اتخاذ قراراتهم ويدعم خططهم المستقبلية عندما يتعلق الأمر بإنشاء مشاريع تنموية أو إطلاق خدمات ومنتجات جديدة للمستهلكين في دبي.

وفي مؤشر آخر، يظهر ريادة بيئة الأعمال في دبي، أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 3717 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة حتى 24 من شهر أكتوبر الماضي، وتُعنى رخصة «تاجر» بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضم رخصة تاجر 62 مجموعة و420 نشاطاً متنوعاً.

وفي قطاع العقارات، كشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك أن مستويات أداء سوق التملك الحر أخذت منحنى تصاعدياً مع قرب انطلاقة إكسبو، وتجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات شراء العقارات أكثر من 63 مليار درهم منذ بداية العام، وتركزت في مناطق عدة، أبرزها وادي الصفا، ومرسى دبي، وبرج خليفة، والخيران، ونخلة جميرا، وغيرها.