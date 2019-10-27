«كوليرز إنترناشيونال»: إشغالات الفنادق في دبي الأعلى في المنطقة

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» الكندية للدراسات الاستشارية المتنوعة أن تحقق فنادق دبي أعلى نسبة إشغال للغرف الفندقية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري.

وذكرت الدراسة أن الفنادق الكائنة في منطقتي «مرسى دبي» و«جميرا بيتش ريزورتس» تحديداً هي الأعلى في نسبة الإشغال ضمن فنادق دبي خلال 2019، حيث تبلغ نسبة الإشغال المتوقعة في فنادق كل من المنطقتين 84%.

وتأتي الفنادق الكائنة في كلٍ من جزيرة «نخلة جميرا»، شارع الشيخ زايد؛ ومركز دبي المالي العالمي في المركز الثاني بنسبة إشغال متوقعة في كلٍ منها تبلغ 78%. وفيما يخص الفنادق الكائنة في أبوظبي، توقعت دراسة «كوليرز إنترناشيونال» أن يبلغ متوسط نسبة الإشغال خلال العام الجاري 71%.