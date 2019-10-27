3.8 ملايين نزيل في فنادق أبوظبي بعوائد 4 مليارات بـ9 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في أبوظبي إلى نحو 3.8 ملايين نزيل خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 2.9% مقارنة بنحو 3.69 ملايين نزيل في الفترة نفسها من العام 2018، وفق احصائيات حديثة لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وأضافت الدائرة في نشرتها للربع الثالث، أن عدد النزلاء خلال 9 أشهر توزع بواقع 2.68 مليون زائر من خارج الدولة و1.11 مليون زائر محلي. وأوضحت الدائرة أن معدلات الإشغال منذ بداية العام الجاري وصلت إلى 71% بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

إقامة

وبلغ متوسط فترة الإقامة للفرد منذ بداية العام الجاري نحو 2.6 ليلة بزيادة قدرها 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصلت الإيرادات الكلية للفنادق في العاصمة لنحو 4 مليارات درهم خلال 9 أشهر الأولى من العام الجاري، موزعة بواقع 2.16 مليار درهم إيرادات الغرف و1.38 مليار درهم إيرادات الطعام والشراب و440 مليون درهم إيرادات أخرى.

وحول أعلى جنسيات النزلاء غير الإماراتيين خلال 9 أشهر، احتلت الهند المركز الأول بواقع 325 ألف زائر بزيادة 6.4%، ثم الصين بنحو 297 ألف زائر، تلاها بريطانيا بنحو 190 ألف زائر بارتفاع 0.7%، ثم أمريكا بنحو 150 ألف زائر بزيادة 7%، ومصر 139 ألف زائر بزيادة 10.5%، والفلبين 137 ألف زائر، والسعودية بواقع 133 ألف زائر بزيادة 4.9%، وألمانيا 93 ألف زائر، والأردن 91 ألفاً بنمو 3.1% وباكستان 89 ألف زائر بارتفاع 9.9%.

أعمال

وحازت سياحة العطلات والترفيه على النسبة الأكبر من إجمالي النزلاء خلال 9 أشهر بواقع 53% ثم سياحة الأعمال بنحو 29%، والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض بواقع 8%.

واستقبلت المنشآت الفندقية في مدينة أبوظبي نحو 3.33 ملايين نزيل فندقي خلال 9 أشهر بزيادة 2.2%، ووصل معدل الإشغال لنحو 73% وسجل متوسط سعر الغرفة 343 درهماً، فيما بلغ متوسط إقامة 2.7 ليلة.

بينما وصل عدد النزلاء في مدينة العين خلال 9 أشهر إلى 365.16 ألف نزيل بنمو 11.1%، ووصل معدل الإشغال إلى 60%، وبلغ متوسط إقامة النزيل 1.9 ليلة، وسجل متوسط سعر الغرفة 271 درهما، بينما استقبلت منطقة الظفرة نحو 98.67 ألف نزيل خلال الفترة نفسها بانخفاض 3.7%، وبلغ معدل الإشغال 44% فيما بلغ متوسط الإقامة 2.1 ليلة، وسجل متوسط سعر الغرفة 647 درهماً.

فنادق جديدة

ونوهت الدائرة انه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تم افتتاح جميرا الوثبة ذات تصنيف 5 نجوم ويضم 103 غرف، بينما تم إغلاق «الشروق» للشقق الفندقية بتصنيف عادي ويضم 32 غرفة.

ويقدر عدد المرافق الفندقية في إمارة أبوظبي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بواقع 168 فندقاً تضم 33 ألف غرفة، منها 138 فندقاً في مدينة أبوظبي بواقع 29.3 ألف غرفة، و19 فندقاً في مدينة العين بواقع 2.5 ألف غرفة و11 فندقاً في الظفرة تشمل 1.2 ألف غرفة.

ووصل عدد الفنادق من فئة 5 نجوم، نحو 54 فندقاً تضم 15.2 ألف غرفة، ومن فئة 4 نجوم 36 فندقاً تضم 7.6 آلاف غرفة ومن فئة نجمة إلى 3 نجوم 33 فندقاً تشمل 4.6 آلاف غرفة، بينما كان هناك 45 فندقاً للشقق الفندقية تشمل 5.7 آلاف غرفة.

الربع الثالث

تظهر بيانات دائرة السياحة والثقافة بأبوظبي أن العاصمة استقبلت خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما يزيد على 1.3 مليون نزيل فندقي بزيادة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، وتوزعوا بواقع 875.02 ألف نزيل من خارج الدولة و436.5 ألف نزيل محلي.