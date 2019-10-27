دبي الذكية و«بروبرتي فايندر» تدمجان التقنيات بالعقارات

المصدر: دبي- البيان

وقّعت دبي الذكية و«بروبرتي فايندر» - المنصة العقارية - مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز استخدام التقنيات المتطورة لتحسين تجربة المتعاملين في القطاع العقاري.

وكانت دبي الذكية، قد أعلنت أبريل الماضي، عن عزمها التعاون مع «بروبرتي فايندر»، إبان إطلاقها «استراتيجية وسياسة بيانات دبي للقطاع الخاص»، بهدف ابتكار منتجات جديدة قائمة على البيانات للقطاع الاقتصادي الحيوي.

ووقع مذكرة التفاهم يونس آل ناصر مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، ومايكل لحياني مدير عام «بروبرتي فايندر».

وقال يونس آل ناصر: «تتمحور مهمّة دبي الذكية، حول تحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل.

ومن هذا المنطلق، تلتزم بتوفير التقنيات المتطورة في مختلف القطاعات، وبشكل يؤثر بكل جانب من جوانب حياة الناس في إمارة دبي، لجعلها أسهل، ومن هنا، تأتي أهمية هذه الاتفاقية مع «بروبرتي فايندر» كخطوة رائدة في القطاع العقاري، للمساهمة في إثراء حياة السكان، من خلال تقنيات ذكية رائدة، تساعدهم وتسهل رحلة بحثهم عن منزلهم المثالي في دبي».

من جهته، قال مايكل لحياني: «تأتي شراكتنا مع دبي الذكية، لتدعم جهودنا الرامية إلى ترسيخ مكانتنا الرائدة في تطوير البيانات بالقطاع العقاري، وتقديم ممارسات أكثر شفافية، إلى جانب تجميع معلومات قيمة، وتقديمها إلى ملايين الباحثين عن العقارات، عبر منصتنا شهرياً.».