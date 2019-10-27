«سيووورلد مجازين»: دبي من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم

المصدر: دبي - البيان

أكد تقرير حديث أن دبي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، واصفاً الإمارة بالمدينة العالمية، التي تعج بأعداد كبيرة من المغتربين من الأجناس كافة، موفرة بيئة عالمية منقطعة النظير في الشرق الأوسط.

وقالت مجلة «سيووورلد مجازين» في تقرير أصدرته بعنوان «أفضل الفنادق في دبي للمسافرين من رجال الأعمال 2020»، إن المدينة تحصد الكثير من إيراداتها من السياحة التي أسهمت في ترسيخ مكانتها على أوسع نطاق، مما انعكس في مشاريع التنمية الكبرى التي أقيمت لتطوير السياحة وتنميتها.

وأبرز التقرير موقع دبي على الخريطة العالمية بقوله إنها دائماً في بؤرة الاهتمام العالمي، من حيث نمط المعيشة الفارهة الذي لا يمكن الإتيان بمثله في أي مكان آخر، ففيها نشهد فن العمارة الحديثة عظيم الشأن، ومناطق التسوق.