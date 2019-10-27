تفاهم بين «أراضي دبي» وجمعية الإنشائيين البريطانية

المصدر: دبي- البيان

وقعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع جمعية المهندسين الإنشائيين في المملكة المتحدة، وبموجب الاتفاقية سيتم التنسيق حسب اللازم بين الطرفين في مجال المعايير المهنية، التي تصب في المصلحة العامة في دبي.

وأكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك الحرص على التعاون مع أفضل الشركاء حول العالم والشراكة مع جمعية المهندسين الإنشائيين في المملكة المتحدة تسهم في تطوير مهارات مهندسي الدائرة، وتمكينهم من الحصول على عضوية من أعرق الجمعيات المتخصصة إلى جانب التعاون لنشر تجربة دبي مع الدول الأخرى، ما يعني فتح آفاق التعاون مع المزيد من الدول.

وعبّر الطرفان عن حرصهما للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية والمصلحة العامة، وسيقوم كل طرف بالإسهام في تعزيز مكانة دبي في هذا المجال كما سيكون بمقدورهما استخدام مرافقهما لتنظيم الفعاليات إلى جانب العمل المشترك للرقي بالتخطيط العمراني والتنسيق لتبادل المعرفة المهنية مع المهندسين بخصوص التعليم المستمر والمؤهلات المهنية، لما فيه مصلحة للعمل الهندسي في دبي. واتفق الطرفان أيضاً على تبادل المنشورات المهنية التي تعود بالنفع عليهما.

وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في أراضي دبي: «يعتبر توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على المكانة المعتبرة التي وصلت إليها دبي، بعد أن أصبحت مدينة عالمية تشتهر بطابعها المعماري المتميز الذي يظهر من خلال وجود الكثير من المعالم التي اكتسبت سمعة عالمية واسعة. إننا في دبي نتحدى باستمرار التوقعات، ويمكننا تجاوز حدود التميز والرقي، ما ساعدنا على تصدر مؤشرات الابتكار في مجال البناء، بفضل الحيوية التي يتمتع بها قطاع الهندسة الإنشائية في الإمارة، ودوره في تطورها المستمر. ومن شأن الاتفاقية الجديدة مع الجمعية أن تساعد في نقل الخبرات وتبادل أفضل التجارب للارتقاء بالممارسات الإنشائية في دبي، والوصول بها إلى أرقى المستويات العالمية».