إبراهيم صالح.. رجل المهرجانات في دبي

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

إبراهيم صالح.. حُقّ أن يطلق عليه رجل المهرجانات في دبي، 44 عاماً قضاها صالح في خدمة الوطن منها 26 عاماً في مهرجان دبي للتسوق.

بدأ حياته المهنية في العام 1975 من خلال التحاقه بالقوات المسلحة الاتحادية، التي قضى فيها 18 عاماً تولى خلالها العديد من المهام والمناصب الإدارية والأكاديمية، وكانت الدائرة الاقتصادية في دبي هي المحطة الثانية في الحياة المهنية لإبراهيم صالح، الحاصل على بكالوريوس في العلوم الإدارية من جامعة الإمارات عام 1986، حيث بدأ عمله فيها خلال العام 1993 كرئيس لقسم الشؤون الإدارية، ثم كمشرف تنفيذي لإدارة الرقابة التجارية التي تعنى بمراقبة الأسواق والمحلات التجارية والغش التجاري، كما تولى صالح لمدة 5 أعوام منصب مسؤول إدارة الترخيص التجاري.

انضم صالح إلى مهرجان دبي للتسوق في أولى دوراته عام 1996 كعضو في اللجنة التنظيمية ممثلاً عن الدائرة الاقتصادية في دبي، حيث كان مسؤولاً عن الإشراف على الحملات الترويجية وتنظيمها خلال المهرجان، والتي لاقت نجاحاً باهراً وشعبية محلية وإقليمية كبيرة منذ إطلاقها، مما حدا بالمسؤولين عن المهرجان إلى الاستعانة بخدماته من خلال تعيينه نائباً للمنسق العام للمهرجان في عام 1999.

كما تولى صالح إدارة القرية العالمية خلال العامين 2003 و2004.

وخلال السنوات التالية، ساهمت خبرة صالح وقدراته التنظيمية والانضباطية العالية التي اكتسبها من خلال سنين خدمته العسكرية، في الارتقاء بمستوى فعاليات المهرجان وتطويرها، بالإضافة إلى أن التزامه الكبير بإنجاز المهام الموكلة إليه في المواعيد المحددة والذي ينبع من إيمانه الكبير بمبدأ «لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد»، جعله الخيار الأنسب ليتولى منصبه كمدير تنفيذي أول للعمليات في المهرجان في عام 2003.

وفي 28 أكتوبر للعام 2009، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً يقضي بتحويل مكتب مهرجان دبي للتسوق إلى مؤسسة حكومية تحت مسمى «مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري» وهي إحدى المؤسسات الأربع التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وبتعيين إبراهيم صالح منسقاً عاماً للمهرجانات ونائباً للمدير التنفيذي للمؤسسة.

إبراهيم محمد صالح من مواليد العام 1956 متزوج ولديه ستة أطفال، وكان قد تولى إلى جانب المهام والوظائف الرسمية التي شغلها خلال حياته المهنية، العديد من المناصب الهامة، مثل أمين السر العام في نادي دبي للرياضات الخاصة والمدير المالي في اتحاد الإمارات لرياضة المعاقين.