«ستاندرد أند بورز» تتوقع نمو اقتصاد الشارقة 2% خلال 2019-2022

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تصنيفاتها الائتمانية السيادية الطويلة الأجل والقصيرة بالعملات الأجنبية والمحلية في إمارة الشارقة، عند الفئة BBB + /‏ A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وعزت الوكالة في تقرير حديث نظرتها المستقبلية المستقرة إلى أنها تتوقع نمو اقتصاد الشارقة باطراد، بحوالي 2% خلال الفترة 2019-2022، مؤكدة أن أعباء الديون والفوائد ستظل معتدلة.

وأوضح التقرير أن دعم التصنيفات يتم من خلال مركز الشارقة المالي القوي نسبياً، على الرغم من انخفاض قاعدة الإيرادات، والمزايا التي تستمدها الشارقة من كونها جزءاً من دولة الإمارات، معتبرة أن اقتصاد الإمارة متنوع نسبياً مقارنة باقتصادات المنطقة.