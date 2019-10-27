مستثمرون يضخون 63 مليار درهم في عقارات دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تجاوزت القيمة الإجمالية لصفقات شراء العقارات في دبي أكثر من 63 مليار درهم منذ بداية العام الجاري، وبحسب بيانات دارة الأراضي والأملاك، أخذت مستويات أداء سوق التملك الحر منحنى تصاعدياً مع قرب انطلاقة إكسبو 2020.

وتركزت المبيعات في مناطق عدة، أبرزها وادي الصفا، ومرسى دبي، وبرج خليفة، والخيران، ونخلة جميرا، وغيرها. وطبقاً للبيانات ذاتها، كانت الحصة الكبرى من القيمة الإجمالية لصفقات الشراء من نصيب الشقق السكنية والتجارية، إذ تجاوزت 32.6 مليار درهم، تلتها في المرتبة الثانية مبيعات الأراضي التجارية والسكنية بمبلغ تجاوز 23.5 مليار درهم، أما الفلل السكنية فقد حصدت 7 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري.

ورصد البيان الاقتصادي المناطق التي شهدت مبيعات بأكثر من مليار درهم، وجاءت مناطق وادي الصفا 5 وحدائق الشيخ محمد بن راشد ونخلة جميرا والثنية الرابعة في صدارة مبيعات الأراضي التجارية، أما بالنسبة إلى المناطق التي شهدت مبيعات بأكثر من مليار درهم في سوق الفلل السكنية، فقد كانت وادي الصفا 5 ومدينة المطار ووادي الصفا 7، في حين تصدر المناطق التي شهدت مبيعات شقق سكنية بأكثر من مليار درهم كل من مرسى دبي وبرج خليفة والخيران ونخلة جميرا وحدائق الشيخ محمد بن راشد والخليج التجاري والمركاض.