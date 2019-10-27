«بالاكسي» تنطلق من دبي للاستثمار في فرجينيا

المصدر: دبي- سيد صالح

تعتزم شركة «بالاكسي» المتخصصة في تشييد مدن الملاهي المُغلَقَة وإحدى مجموعة شركات «بالاكسي» التي يقع مقرها الرئيسي في دبي، افتتاح مدينة ملاهي ضخمة للأطفال بولاية «فرجينيا» الأمريكية قبل نهاية العام الجاري.

ووفقاً لما نشرته أمس صحيفة «بيز جورنال» الأمريكية، تبلغ مساحة المدينة 50.000 قدم مربع، وتقع داخل مركز «سلي ستيشن» للتسوق بمدينة «سنترفيل» في «فرجينيا».

وأدرجت «بالاكسي» في المدينة ما يزيد عن 70 لعبة للأطفال، ومنطاد داخلي، حلبة مغلقة لسباق السيارات، جدران للتسلق، وغيرها. كما ستضم عدة قاعات خاصة للاحتفال بأعياد ميلاد الأطفال، والاحتفاليات الأخرى. وذكرت الصحيفة أن «بالاكسي» تأمل في افتتاح المدينة نهاية الشهر المقبل.