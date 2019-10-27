مجموعة التمدين الكويتية تعرض «هايبرد أوتليت» في دبي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة التمدين، المتخصصة في تطوير المشاريع المتعددة الاستخدامات في دولة الكويت، من خلال إحدى أذرعها وهي شركة لؤلؤة التمدين، مشروع الخيران «هايبرد أوتليت» مول، وهو أول وجهة في المنطقة تدمج بين تسوق «الأوتليت» وخيارات الترفيه المتعددة بأسلوب حياة عصري والذي سيتم عرضه لأول مرة في مؤتمر البيع في التجزئة 2019 المقام في دبي والذي ينظمه مجلس مراكز تسوق الشرق الأوسط سنوياً.

وقال محمد جاسم المرزوق، رئيس مجلس إدارة مجموعة التمدين: «نفخر بإطلاق أول مفهوم لـ «هايبرد أوتليت» في المنطقة والذي يهدف لتلبية متطلبات الزبون العصري المتنامية والمتغيرة من خلال الدمج بين توفير التجارب الاستثنائية والقيمة المضافة. تلتزم مجموعة التمدين من خلال مشاريعها بالارتقاء بمعايير الاستثمار العقاري وقطاع تجارة التجزئة.