تعاون «المالية المركزية بالشارقة» مع «ائتمان الصادرات الإيطالية»

المصدر: الشارقة - البيان

استقبلت دائرة المالية المركزية بالشارقة مؤخراً وفداً من شركة ائتمان الصادرات الإيطاليَّة SACE SIMEST التابعة لـ Group CDP ومجموعة مختارة من الشركات الإيطالية التي تسعى إلى تعزيز وجودها ومشاركتها في الأعمال والمشاريع التطويرية التي تشهدها الإمارة في المجالات كافة، وهو ما استقطب اهتمام هذه الشركات التي تتنوع مجالات ونطاقات أعمالها.

وشارك إلى جانب دائرة المالية المركزية في اللقاء ممثلون عن عدد من دوائر وهيئات حكومة الشارقة.

وقال عبد اللطيف محمد، مدير مكتب الدين العام في دائرة المالية المركزية بالشارقة: «نحن سعداء باللقاء الذي يهدف إلى بحث فرص تعزيز العمل بين الطرفين في إطار مطابقة الأعمال بين الشركات الإيطالية ودوائر وهيئات حكومة الشارقة».

وقال موريزيو أندريا، رئيس شركة ائتمان الصادرات الإيطاليَّة SACE - لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط: «أتاحَ اللقاء للجانبين فرصة التعرف على المشاريع المستقبلية في إمارة الشارقة ومعرفة كيف يُمكِن للشارقة الاستفادة من التقنيات التي تقدمها الشركات في إيطاليا، الأمر الذي من شأنه زيادة مشاركتها في المشاريع التنموية والتطويرية بالإمارة».

وتخلل اللقاء تقديم دوائر وهيئات حكومة الشارقة عروضاً تقديمية عن خططها ومشاريعها المستقبلية، الأمر الذي من شأنه فتح مجالات التعاون والعمل مع الشركات الإيطالية.