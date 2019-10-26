واحة دبي للسيليكون المقر الإقليمي الجديد لشركة "جيزيكه ديفرينت" الألمانية

المصدر: البيان الإلكتروني

دشّنت شركة الأمن الإلكتروني الألمانية "جيزيكه ديفرينت" (G+D) مقرها الإقليمي الجديد ومركز تطوير الأداء على مستوى الخدمات والتدريب في "سيليكون بارك" المدينة الذكية المتكاملة في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الحرة التكنولوجية المتكاملة.

وتعد الشركة الألمانية التي تأسست عام 1852 في ميونيخ بألمانيا، شركة عالمية متخصصة بالأمن الإلكتروني. وقد حققت في السنة المالية 2018 مبيعات تقارب 2.25 مليار يورو. ويعمل لدى الشركة فريق عمل مكون من 11,400 موظف في 72 فرعاً في 32 دولة لخدمة عملائها حول العالم.

وتعمل الشركة منذ 20 عاماً في دولة الإمارات وتدير عملياتها لخدمة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويوفر الانتقال إلى المكاتب الجديدة التوسع الحالي والمستقبلي للشركة في محطة توسعية جديدة لأنشطة الشركة في المنطقة. كما تتخصص الشركة في تطوير وتصنيع وتوزيع منتجات الدفع الآمن والاتصال وحماية البيانات الشخصية والرقمية، ما جعلها رائدة لهذه التكنولوجيا في هذه القطاعات الحيوية.

وقام كلٌ من الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، وفيرينا فون متشكا كولاندا، مالكة شركة جيزيكه ديفرينت، بتدشين مقرها الإقليمي الجديد ومركز الأداء الخاص بها في "سيليكون بارك"، وذلك بحضور بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة والممثل الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، والدكتور جمعة المطروشي، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، إلى جانب مسؤولين من سلطة واحة دبي للسيليكون والشركة الألمانية وعدد من شركائها في الدولة.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور الزرعوني: "نرحب اليوم في منطقتنا الحرة التكنولوجية المتكاملة بشركة جيزيكه ديفرينت الرائدة في قطاع التكنولوجيا والتي حققت حضوراً عالمياً نوعياً على مستوى ابتكار حلول مؤثرة استفاد منها مليارات المستخدمين على مدى أكثر من 165 عاماً، وهو ما يتماشى مع حرصنا على توفير بيئة متطورة للأعمال تدعم الابتكار وتواكب التوجه الاستراتيجي لدولة الإمارات نحو الاقتصاد المتنوّع القائم على المعرفة."

وقد شكلت دولة الإمارات منطلقاً لتوسع العديد من الشركات الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال التسهيلات التي تقدمها لقطاعات الأعمال والشركات وبفضل موقعها كمركز دولي لحركة الطيران وامتلاكها البنى التحتية المتطورة في قطاعات الاتصال والتكنولوجيا، ما ساهم في تقريب المسافة بين الشركات العالمية وعملائها في المنطقة ذات الفرص الواعدة.

وتعتبر ألمانيا شريكاً تجارياً مميزاً لدولة الإمارات في المنطقة منذ أكثر من عقد من الزمن حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين حوالي 48.69 مليار درهم عام 2018، جاء 38.3 مليار درهم منها (79%) من الصادرات الألمانية إلى دولة الإمارات، فيما وصلت تجارة المناطق الحرة في الدولة معها إلى 10.4 مليارات درهم (21%).

بدورها قالت فيرينا فون متشكا كولاندا: "لأكثر من عقدين من الزمن، تدير شركة جيزيكه ديفرينت عملياتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من دولة الإمارات. ونقدّر هنا حكومة دولة الإمارات ومدينة دبي المزدهرة التي استقبلتنا ورحبت بنا."

من جانبه، قال بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة: "تُعد شركة "جيزيكه ديفرينت" مثالاً رائعاً عن كيفية استفادة الشركات الألمانية الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا من البيئة الإنتاجية والبنية التحتية المتطورة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة لكافة الشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها محلياً والتوسع بعملياتها إقليمياً وعالمياً."

واتخذت الشركة الألمانية مقرها الجديد في واحد من مباني البوتيك المتميزة الثمانية في قلب "سيليكون بارك" في واحة دبي للسيليكون على مساحة مكتبية تبلغ 18300 قدم مربع.