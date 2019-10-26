أنشطة متنوعة في فندق ديوكس بدبي

المصدر: دبي - البيان

يقدم فندق «ديوكس نخلة دبي إيه رويال هايداواي هوتيل» قائمة من الأنشطة المتنوعة لضيوفه، استناداً إلى من جوهر التقاليد والقيم الإنجليزية. ويمثل الفندق وجهة مثالية للضيوف الباحثين عن الاسترخاء في أجواء فخمة في قلب دبي على نخلة جميرا. والمنتجع جزء من العلامة الشهيرة رويال هايدواي، التي تقدم أرقى مفاهيم الضيافة البريطانية الأصيلة. ويضم الفندق 279 غرفة و287 أستوديو وشقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة مفروشة.

ويسير الفندق على خطى فندق «ديوكس لندن مايفير»، ويحرص فريق العمل على أن يشعر الضيوف بالعناية المطلقة طيلة فترة إقامتهم، بدءاً من نزولهم في إحدى الغرف ذات الطراز الكلاسيكي، إلى تناول عشاء بريطاني لدى مطعم «غريت بريتش».