منتجات «تونينو لامبورغيني» في معرض بدبي

المصدر: دبي- البيان

زار فيروتشيو لامبورغيني، الرئيس التنفيذي، نائب رئيس شركة «تونينو لامبورغيني»، العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة للأكسسوارات الفاخرة والفنادق، صالة عرض «كاسا ميلانو»، بعد أقل من أسبوع على إطلاق أول معارضها في دبي. وكان في استقباله أزهر ساجان مدير صالة العرض، حيث استعرضا معاً تشكيلة المنتجات من البلاط والأدوات الصحية الفاخرة لأكثر من 40 علامة تجارية فاخرة، من بينها تونينو لامبورغيني، فرساتشي، روبيرتو كافالي، نوفيليني، ميا إيتاليا، فيلروي آند بوش، وغيرها. وتعتزم تونينو لامبورغيني، الاستفادة من متجر كاسا ميلانو، لاستعراض تشكيلتها المتألقة من البلاط الإيطالي، والأسطح الخزفية للمنازل، والمكاتب تحت اسم لاكشري سيرفسز، وخط صنابير المياه ووتر ديزاين.

ويمتد المعرض على مساحة 30 ألف قدم مربعة، على شارع الشيخ زايد. وتتسم الصالة بمفهومها الراقي الخاص، الذي تعكسه منتجات، مثل البلاط الذهبي عيار 24 قيراطاً، وأحواض الاستحمام الماسية، والتجارب الحية للدش وأحواض الاستحمام والأسطح الصلبة بتقنية كوريان، والتي نادراً ما تُستخدم في مثل هذه المنتجات. كما تضم كافة المنتجات الفاخرة الأخرى من البلاط والأدوات الصحية، مثل دش وأحواض الاستحمام، وخلاطات المياه، والمغاسل، وغيرها من الملحقات التي ابتكرتها علامات تجارية مرموقة، ويتم تركيبها في المتجر بأسلوب مفصل وأنيق أمام العملاء.

وقال أزهر ساجان مدير «كاسا ميلانو»: «نرى أن دبي هي المكان الأمثل لعلامتنا التجارية، نظراً لطبيعتها الديناميكية والعالمية. ويتوقع أحد التقارير أن يشهد هذا القطاع نمواً في الطلب، بنسبة تتراوح بين 12-20 %، بدعم من معرض إكسبو 2020 دبي».