«أباريل» تنظم حدث التواصل الأكبر في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

نظمت مجموعة أباريل أكبر ملتقى لمؤثري مواقع التواصل على مستوى المنطقة، حيث استضافت الشركة مجموعة ضمت أكثر من 200 من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي الذين تم استدعاؤهم من أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ليجتمعوا في المقر الرئيسي للشركة في دبي، بهدف تحقيق تقارب ناجح مع العديد من العلامات التجارية التي تديرها مجموعة أباريل التي تعد واحدة من أكبر شركات تجارة التجزئة على مستوى المنطقة والعالم.

أجواء اجتماعية

وتم تسجيل أكبر ملتقى لعدد من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي على الإطلاق في مقر مجموعة أباريل الرئيسي، حيث تم تحويل مكاتب الشركة إلى بيئة مفعمة بالمرح ضمن أجواءٍ اجتماعية ومجهزة بأفكار إبداعية وجذابة بأدق تفاصيلها والمستوحاة من قصة فيلم ديزني الخيالي «أليس في بلاد العجائب».

وتضمن الديكور الخاص بالحدث أنماطاً من الغابات الخضراء ونفقاً سحريّاً محاكاة لفكرة فيلم بلاد العجائب ليضيف فكرة إبداعية جديدة لمواضيع الانستجرام. وتم تخصيص شخصيات كرتونية حية مثل «الأرنب» و«هاتر المجنون» لاستقبال الضيوف ونقلهم إلى أرض العجائب بأسلوب مليء بالمرح، وحظيّ المشاركون بالاستمتاع بحفلة شاي لا تنسى كجزءٍ من الفعاليات التي تضمنها الحدث في مقر الشركة.

وبدأت الفعاليات برحلة من الماضي إلى الحاضر من خلال إلقاء الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها مجموعة أباريل خلال العشرين سنة الماضية، حيث تم تخصيص شاشات على الحائط لتروي القصة الكاملة وكيف أن حب «سيما فيد» للأحذية الجيدة كان السبب في وضع حجر الأساس لإنشاء الإمبراطورية التي هي عليها مجموعة أباريل اليوم بفضل رؤية رئيس مجلس إدارة الشركة نيلش فيد.