«اللولو» يفتتح متجر إكسبرس في منطقة الهير بالعين

المصدر: العين - البيان

افتتح لولو هايبر ماركت، متجر لولو إكسبرس فرش ماركت جديداً وسط منطقة الهير بمدينة العين، ليصل بذلك عدد متاجر لولو إلى 180 متجراً حول العالم. ويقع المتجر الجديد في شارع رقم 13 بالقرب من مسجد الفلاح. شهد الافتتاح سعيد الرامس العامري ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية.

وقال يوسف موسليام: ملتزمون دائماً لتقديم منتجات عالية الجودة بأفضل الأسعار. ونوفر تجربة تسوق عالمية لعملائنا في المدن والمناطق الرئيسية، ونحرص على أن تكون متاجرنا قريبة متواجدة في جميع الضواحي والمناطق الأخرى حتى لا يضطر الناس القيادة لمسافات طويلة. والمتجر يعتبر الفرع العاشر لنا في مدينة العين وما زلنا نسعى لاكتشاف فرص جديدة للتوسع.

ويوفر المتجر الجديد الذي تبلغ مساحته الإجمالية 7200 متر مربع، تشكيلات واسعة من المنتجات، مثل السلع التموينية، الألبان، المنتجات العضوية، المأكولات الطازجة، الأسماك واللحوم، المنتجات المعلبة والمخبوزات الطازجة والفطائر. كما تتوفر بالمتجر جميع المستلزمات المنزلية ومستلزمات الصحة والتجميل، والأدوات المكتبية.