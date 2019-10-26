تكريم 25 شركة بحفل جمارك دبي الشهري للعملاء

المصدر: دبي - البيان

كرّمت جمارك دبي 25 شركة متميزة خلال حفلها الشهري للعملاء، وأكد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الشراكة الوطيدة بين الدائرة وعملائها، ودورها في ابتكار خدمات وأنظمة جمركية ذكية تلبي لغة العصر التقنية لتوفير الوقت والجهد على قطاع الأعمال والتجارة، بما ينعكس إيجاباً على إيرادات تجارتهم وتعزيز موقع دبي كمحور عالمي في التجارة الدولية.

حضر الحفل عبد الله محمد الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية، إلى جانب ممثلين للعملاء من الشركات التجارية.

فيلم

بدأ الحفل الذي أقيم في المقر الرئيسي لجمارك دبي، بعرض فيلم حول جهود جمارك دبي لتعزيز سعادة العملاء عبر تقديم أفضل مستوى من الخدمات والتسهيلات الجمركية الذكية لهم من خلال التطوير المستمر لعملياتها وإجراءاتها باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات. ومن جانبها أعربت الشركات المكرّمة عن سعادتها البالغة بمبادرة حفل التكريم الشهري الذي تنظمه جمارك دبي، مؤكدة أن جمارك دبي ومن خلال قنوات الاتصال المتعددة مع مجموعات العمل والتجارة والاطلاع على مقترحات ومتطلبات المتعاملين نجحت في تقديم تسهيلات وإجراءات جمركية رائدة عززت من تجاراتنا واستثماراتنا في إمارة دبي.

دور

وقالت شركة بورت شيبينغ للشحن إن تحويل حفل تكريم العملاء لينظم بصفة شهرية بدلاً من سنوية يعكس دور جمارك دبي في إطلاق مبادرات من شأنها تعزيز العلاقة مع المتعاملين، معربة عن سعادتها بتكريمها في فعاليات الحفل السابع للعملاء، مؤكدة أن خدمات وحلول جمارك دبي الذكية دفعت إلى نمو أعمال الشركة، وهي حلول رائدة عالمياً، حيث يوجد لدى الشركة مكاتب في سنغافورة وبريطانيا والصين، ولكن الخدمات الجمركية الذكية لدبي تأتي في المقدمة وتسرع الأعمال وتخفض الكلفة.

علاقة طويلة

من جانبها أعربت شركة لوجين إير آند أوشن ميدل إيست عن سعادتها بتكريمها ضمن 25 شركة في حفل العملاء، مشيرة إلى أن العلاقة بين الشركة وجمارك دبي تمتد لسنوات طويلة، وأن الشركة تسهم بشكل فاعل في اللقاءات الدورية للمجلس الاستشاري لجمارك دبي، والذي يهدف لتعزيز الأعمال ودعم الاستثمارات في دبي عبر عمليات التطوير والتحسين المستمرة بناءً على توصيات المجلس.