«ميدكير» تطلق حملة للرعاية الصحية في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الشارقة الصحية تعاونها مع مجموعة مستشفيات ومراكز «ميدكير» الطبية لإطلاق حملة توعية بسرطان عنق الرحم في الشارقة.

وشهد عبد الله المحيان، رئيس هيئة الشارقة الصحية، المؤتمر الصحفي للحملة بحضور الدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم» للرعاية الصحية، وأليشا موبين، نائب العضو المنتدب لمجموعة «أستر دي إم» للرعاية الصحية، وأندريه داوود، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدكير»، إلى جانب مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى من الهيئة و«ميدكير»، وتم خلال المؤتمر الإعلان عن تفاصيل الحملة الممتدة لأربعة أشهر، والتي تهدف إلى تشجيع السيدات على إجراء الفحوصات الخاصة بمرض سرطان عنق الرحم والتعرف على سبل إدارته.