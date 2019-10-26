تأجير 40 % من «فرسان سنترال مول» بمدينة خليفة

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

أكدت شركة لاين للاستثمار والعقارات في أبوظبي، إحدى شركات مجموعة «اللولو العالمية» إنجاز عمليات تأجير 40% من محلات «فرسان سنترال مول» الجديد بمدينة خليفة المقرر الانتهاء منه في يناير المقبل على أن يفتتح في أغسطس 2020.

غابات الخيزران

ويعد المول الجديد الأول من نوعه في أبوظبي الذي يحاكي غابات الخيزران «البامبو»، مع أجواء «حدائق المدن» المريحة، كما يحتوي المول على واحدة من أكبر الفتحات السماوية في المنطقة، حيث سيتم تغطية 70% من السقف بالزجاج؛ بما يضمن تواجد أشعة الشمس في الساحة العامة بالمول على مدار العام.

وأكد واجب الخوري مدير الشركة أن المول الجديد يعد ثاني أضخم المراكز التجارية التي تديرها الشركة في أبوظبي بعد مشرف مول، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لفرسان سنترال مول مازالت تبلغ 44 ألف متر مربع، ومازال تحت التشييد وبلغت نسبة الإنجاز فيه حالياً أكثر من 70%.

وقال واجب الخورى إن الشركة نجحت في تأجير 40% من محلات فرسان سنترال مول البالغ عددها 120 محلاً منها 89 متجراً للبيع بالتجزئة و22 منفذاً لبيع الأطعمة والمشروبات ومنطقة ترفيهية تمتد على مساحة 3 آلاف و123 متراً مربعاً ومساحة ألعاب نحو 3300 متر مربع وصالات رياضية على مساحة 2200 متر مربع، وتتوقع الشركة إنجاز التأجير الشامل لمحلات المول خلال النصف الأول من العام المقبل، علماً بأن المساحة التأجيرية الإجمالية تصل إلى 43 ألفاً و114 متراً.

وأوضح أن المول يضم أكثر من 70 علامة تجارية عالمية ومحلية ويستهدف خدمة السكان المواطنين بمدينة خليفة بشكل خاص ومن المتوقع أن يزور المول سنوياً نحو 12 مليون نسمة بمتوسط يومي 33 ألف مستهلك.

مجموعة متاجر

ولفت إلى أن «فرسان سنترال مول» يضم فرعاً لمتجر «اللولو هايبر ماركت» على مساحة 15 ألف متر مربع، بالإضافة إلى مجموعة من متاجر الأزياء العصرية، ومتاجر بيع الإلكترونيات، والكتب، واللوازم المدرسية، وديكورات المنازل، بالإضافة إلى متاجر بيع العطور، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، ويحتوي المول على 1258 موقفاً للسيارات.

ونوه إلى أن المول يقع في منطقة في أمس الحاجة لخدمات المراكز التجارية، حيث أن أقرب مول لها يبعد عنها بنحو 20 دقيقة بالسيارة، ويخدم بشكل أساسي سكان مدينة خليفة المواطنين إضافة إلى الأحياء السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الراحة، والريانة، وحدائق الغولف، وقرية ساس النخل، وغيرها.