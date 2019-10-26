المنتجات المالية الإسلامية.. طلب متنام

المصدر: إعداد: عمرو عادل

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يؤكد تزايد عدد المؤسسات المالية التي تقدم خدمات متوافقة مع أحكام الشريعة، وارتفاع حجم الأصول الإسلامية المُدارة من مركز دبي المالي العالمي، على الطلب المتنامي على المنتجات المالية الإسلامية في المنطقة. ويلتزم المركز بمواصلة تطوير البيئة الاستثمارية وفق أعلى المستويات العالمية، لدعم نمو المعاملات المتوافقة مع أحكام الشريعة، تماشياً مع رؤية دبي والهادفة إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

45 %

نمواً في الأصول المالية الإسلامية المدارة بالمركز في الربع الثاني 2019

1.5

مرة نمو أكبر لقطاع التمويل الإسلامي من سرعة التمويل التقليدي

40

شركة في المركز تقدم منتجات وحلولاً متوافقة مع الشريعة

600

مليون شخص في المنطقة يمكن الوصول لهم عبر المركز

62

مليار دولار قيمة الصكوك المدرجة في دبي

1

ترتيب مركز دبي المالي كأكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك

4

ترتيب الإمارات كمركز للتكنولوجيا المالية الإسلامية في العالم

1.7

تريليون دولار حجم سوق التمويل الإسلامي عالمياً

1000

مليار دولار حجم الأصول المالية في دول مجلس التعاون الخليجي

81

مليار دولار حجم أصول الاستثمار الإسلامية المدارة في العالم

890

صندوقاً إسلامياً على مستوى العالم

5 %

حصة الصناديق الإسلامية من إجمالي سوق التمويل الإسلامي