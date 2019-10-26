عقارات دبي تشارف على طي صفحة تصحيح الأسعار

المصدر: دبي - سيد صالح

توقعت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية انتهاء موجة التصحيح السعرية في عقارات دبي في القريب العاجل موضحة أن السوق الآن أصبح أكثر نضجاً بما يقتضي الانتهاء الوشيك من موجة التصحيح وبدء مرحلة جديدة من التعافي.

ونشرت الشبكة أمس تقريراً خاصاً عن أسعار العقارات في دبي وآفاقها المستقبلية واستند التقرير إلى آراء مجموعة من المحللين وأصحاب كبريات الشركات العقارية النشطة في المنطقة.

وتضمن التقرير مقابلة مع بي إن سي مينون، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «شوبا» العقارية، والذي أكد أن شركات التطوير العقاري المتمتعة بمصداقية في دبي خفضت بالفعل أسعار الوحدات ضمن مشروعاتها وبالتالي، لم يعد هناك مجال أمام مزيد من الخفض حيث أصبحت الأسعار مغرية ومشجعة على الشراء.

وأضاف أن العلامات التجارية العقارية الكبرى في دبي، مثل «إعمار» على سبيل المثال، دشنت مشروعات بقيمة نحو 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام ويعني ذلك أن السوق العقاري في دبي تتحسن وسيحسم المشترون قراراتهم في الاختيار والمفاضلة بين الأسماء الكبيرة ذات المصداقية والأسماء الأخرى.

وأكدت «سي إن بي سي» أن الشهور الثلاثة السابقة بدأت تشهد تعافياً تدريجياً لأسعار العقارات في دبي، واستشهد التقرير أيضاً ببيانات حديثة صادرة عن «بروبيرتي فايندر»، أفادت بأن الفترة من يونيو وحتى أغسطس 2019، شهدت إتمام صفقات عقارية في دبي بلغ عددها 8,833 صفقة بنمو 33,46% عن نفس الفترة من 2018 ، والتي بلغ العدد الإجمالي للصفقات فيها 6,618 صفقة وبلغت القيمة الإجمالية لها نحو 14,94 مليار درهم مقارنة مع 12,58 مليار خلال نفس الفترة من 2018.