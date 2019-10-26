«كيب آند فيد» تفتتح فرعها الأول في تاون سنتر جميرا

المصدر: دبي - البيان

افتتحت مجموعة «كيب آند فيد» فرعها الأول من مجموعة صالونات العناية الشخصية الرجالية في مركز تاون سنتر للتسوّق في جميرا 1 دبي. حضر حفل الافتتاح الرسمي عدد من الضيوف والعملاء، الذين أتيحت لهم فرصة تجربة الخدمات التي يقدمها الصالون، والالتقاء بالخبراء المتخصصين في هذا المجال الذين يقفون خلف علامة «كيب آند فيد».

كما تلقّى الضيوف خلال الافتتاح نصائح مختلفة وتعرّفوا إلى المنتجات المستخدمة، وحظوا بفرصة الاطلاع على المفهوم الذي يتّبعه «كيب آند فيد». وتم تجهيز «النادي الرجالي» بعدد من المحطات العصرية للعناية الشخصية، مثل تصفيف الشعر والعناية باليدين والقدمين وغرف مخصصة لتدليك الجسم والعناية بالوجه من خلال أحدث التقنيات في هذا المجال.