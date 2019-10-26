«ليسافر» تشارك في «جلفود للتصنيع 2019»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «ليسافر»، المشاركة بمعرض «جلفود للتصنيع»، الذي تنطلق فعالياته 29 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي.

يأتي ذلك فيما أعلنت الشركة افتتاح مركز حديث التقنية للخَبز في دبي. ويتوقع بدء العمل بالمركز في الربع الأول من عام 2020. ويعد Baking Center جزءاً من استراتيجية الشركة الطموحة لاختراق الأسواق في المنطقة، حيث إنها لاعبٌ عالميٌ هامٌ في مجال منتجات الخميرة والتخمير.

وستقدم الشركة منتجات مخبوزات جديدة، تتماشى مع الاتجاهات الحديثة في الصناعة والصحة العامة خلال مشاركتها بمعرض «جلفود للتصنيع» هذا العام. وستشارك الشركة هذا العام في المعرض، إلى جانب شركتها الشقيقة «بيوسبرنجر»، التي تتخصص في تقديم حلول الطهي القائمة على مستخلص الخميرة والمكونات المشتقة منها.