«راكز» تحصد جائزة أفضل علامة تجارية كجهة عمل خليجية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

حازت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) «جائزة أفضل علامة تجارية كجهة عمل في مجلس التعاون الخليجي»، وذلك خلال الدورة السادسة لحفل توزيع «جوائز أفضل وجهات التوظيف في مجلس التعاون الخليجي»، وذلك لتميّزها في استخدام الاستراتيجيات والممارسات الناجحة لجذب المواهب والحفاظ على الموظفين وتطويرهم.

تسلّم الجائزة خلال الحفل الذي أقيم في فندق «العنوان» بدبي مول مؤخراً كل من محمد الظهوري رئيس قطاع الاستراتيجية، وعائشة سليمان مدير إدارة الموارد البشرية بـ«راكز»، تقديراً لالتزام المنطقة الاقتصادية بأن تكون جهة العمل المفضلة، تماشياً مع طرحها العديد من المشاريع والمبادرات التي تخدم أكثر من 400 موظف يعملون لديها مثل برنامج تكريم الموظفين وتنظيم اجتماعات تشمل جميع الموظفين.