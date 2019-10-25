«دبي للمشاريع الناشئة» تفوز بجائزة إنجازات المرأة 2019

المصدر: دبي- البيان

حصدت مبادرة دبي للمشاريع الناشئة، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، جائزة إنجازات المرأة 2019 عن فئة بيئة ريادة الأعمال والتي تمنحها مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط. وتم التكريم خلال حفلٍ أقيم مؤخراً في فندق سوفيتيل النخلة بدبي وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال وصناع القرار وأصحاب المشاريع الناشئة في المنطقة.

وتعد المبادرة، التي أطلقتها الغرفة في 2016، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تعمل تحت مظلة مدينة دبي الذكية، وتجسد قيمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع الابتكار وريادة الأعمال، حيث تعتبر مصدراً رئيسياً لرواد الأعمال في دبي، ويمكن للزوار الاطلاع على فرص العمل الجديدة، كما يمكن الاشتراك بأهم الأحداث التكنلوجية.