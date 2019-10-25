مناصب قيادية لـ12 مواطناً في «طيران الإمارات»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات، أمس، عن تنقلات في فريق العمليات التجارية في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا وسكاي واردز، وذلك بهدف تعزيز إمكاناتها وقدراتها على خدمة عملائها، بصورة أفضل عبر شبكة خطوطها العالمية، والاستجابة بمرونة للفرص في مختلف الأسواق. وعكست التنقلات الجديدة التزام الناقلة بإعطاء مواطني الدولة فرصاً أكبر للتطور واكتساب خبرات جديدة بالإضافة إلى الإفادة من الخبرات التي حصلوا عليها من خلال عملهم في دوائر ومناطق أخرى لدى الناقلة.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: نحرص دائماً على تنمية قدرات المواطنين الإماراتيين المهنية لكي يصبحوا رواداً في المستقبل. ومع التغييرات السريعة التي تشهدها الصناعة، بات من الضروري أكثر أن نبقى حيويين، وأن نوظف مواهب قادرة على قيادة فرق العمليات التجارية والمساهمة في تحقيق استراتيجيتنا.

وتقرّر أن تسري التعيينات والتغييرات اعتباراً من 1 نوفمبر.

خالد الحداد: يشغل حالياً منصب نائب رئيس العمليات التجارية في السعودية وسيصبح نائباً للرئيس في سكاي واردز- الأعضاء والعمليات. وانضم خالد إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2003 مديراً تجارياً وتبوأ عدداً من المناصب، حيث كان في 2009 مديراً لطيران الإمارات في المغرب وموريتانيا والسنغال وفي 2012 مديراً للشارقة والمناطق الشمالية.

محمد الهاشمي: يشغل منصب مدير مبيعات الشركات في الإمارات، وسيتولى منصب نائب رئيس العمليات التجارية في السعودية. وحاز محمد شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من كلية لندن للأعمال، وهو يتمتع بـ15 عاماً من الخبرة التجارية والدولية مع طيران الإمارات.

عبد الله الزماني: يشغل منصب مدير طيران الإمارات في ماليزيا وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في إندونيسيا. وانضم عبد الله إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2008 وتبوأ عدداً من المناصب في الهند وبنغلاديش وغيرها. وحاز الزماني شهادة بكالوريوس علوم في هندسة الكمبيوتر من الجامعة الأميركية في الشارقة.

راشد العارضة: يشغل منصب مدير طيران الإمارات في إندونيسيا وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في سنغافورة. وبدأ راشد مسيرته المهنية في طيران الإمارات عام 2006 متدرباً تجارياً وتولى أدواراً في 6 دول منها المغرب والسعودية والسودان.

محمد العطار: يشغل منصب مدير طيران الإمارات في قبرص وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في ماليزيا. وقد حاز محمد على شهادة في إدارة الأعمال من من الجامعة الأميركية في الشارقة وشهادة ماجستير علوم في الابتكار وإدارة التغيير من جامعة حمدان بن محمد الذكية.

محمد الوحيدي: يشغل حالياً منصب مدير تجاري في ميانمار وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في فيتنام. وانضم محمد إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2016، وحاز شهادة بكالوريوس في الأعمال التجارية الدولية من جامعة غريفيث في أستراليا.

هيثم البتاوي: يشغل منصب مدير طيران الإمارات في فيتنام وسوف يتولى منصب مدير طيران الإمارات في تايلاند وميانمار وكمبوديا. وانضم هيثم إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2006 كمدير تجاري وتبوأ عدداً من المناصب الإدارية في عمان والعراق ومصر وغيرها. وحاز على شهادة ماجستير في التسويق الاستراتيجي من جامعة ولونغونغ في دبي.

طلال القرقاوي: يشغل منصب مدير دعم تجاري في السودان وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في كمبوديا. وتولى خلال منصبه السابق إدارة مبيعات الناقلة وعملياتها في البلاد وحافظ على أدائها في السوق وسط أوضاع اقتصادية صعبة.

محمد القاسم: يشغل منصب مدير دعم تجاري في بانكوك وسوف يتولى منصب مدير الإمارات في قبرص. وانضم محمد إلى طيران الإمارات عام 2016 وهو حاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال - إدارة الخدمات اللوجستية والتوريد. وله خبرة 3 سنوات في المجال المصرفي . وتدرب في محطة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية وشغل منصب مدير الدعم التجاري في بانكوك بتايلاند.

خالد حسن: يشغل حالياً منصب مدير تحليل الأعمال التجارية في الشرق الأقصى وسيتولى منصب مدير طيران الإمارات في الشارقة والمناطق الشمالية. وانضم إلى فريق عمل طيران الإمارات عام 2010 كمدير إقليمي للإمارات للعطلات ثم عيَن مديراً في زامبيا عام 2012 وفي بنغلاديش عام 2013.

عمر البنّا: يتولى منصب مدير طيران الإمارات في الشارقة والإمارات الشمالية وسيتولى منصب مدير مبيعات الشركات بدبي.

أسماء آل رحمة: تشغل حالياً منصب مدير تحليل الأعمال التجارية، وستتولى منصب مدير برنامج سكاي واردز.